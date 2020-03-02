Киевский эксперт в ОПК признал упадок в сфере производства оружия

Украинскому ОПК пока не под силу сделать реальными заявления некоторых киевских деятелей относительно развития сферы производства оружия. Об этом заявил директор компании Defense Express Сергей Згурец в интервью "Апостроф TV".

Он отметил, что Укроборонпром пока не понимает значение проекта "Нептун". Программа подразумевает создание препятствий для высадки десанта РФ на некоторых участках береговой зоны. Згурец выразил надежду на то, что в текущем году будут созданы хотя бы зачатки создания одного дивизиона, который прикроет Азовское море

"Создание оружия - это не приготовление блинов или вареников в темпе «захотел-сделал». Мы ожидаем, что власть, министерство обороны, Укроборонпром поймут значение проекта "Нептун", - отметил Згурец.

Специалист отметил еще два важных направления, которые могли бы повысить потенциал ВСУ. Это улучшение средств связи и управления войсками, а также создание эффективных средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Несмотря на то что в отчете правительства идет перечень закупаемой техники, там появляются средства РЭБ - около 40 образцов, изготовленных на Украине. Но эти средства по своей мощности недостаточны, чтобы реально прикрывать войска на поле боя и иметь те возможности, которые есть у российских средств РЭБ в зоне столкновения", - указал специалист на недостатки существующих комплексов.

Он добавил, что украинскому ОПК пока не до разработок нового вооружения - не мешало бы существующие проекты довести до серийного выпуска. Однако пока производство все еще в упадке и ступоре из-за руководства Укроборонпрома.