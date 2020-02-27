Песков: в графике Путина поездки в Стамбул нет

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в Идлибе под вопросом. Турецкий президент заявляет, что она запланирована на 5 марта, а в Кремле отмечают, что в графике президента России такого пункта нет.

О планах главы государства рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент", — заявил он.

Ранее Эрдоган заявил, что встреча состоится в Стамбуле.

Песков отметил, что консультации по Сирии между Россией и Турцией продолжаются.