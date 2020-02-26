Переговорам по Идлибу быть. Они пройдут в Стамбуле в начале марта.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом количество участников пока неизвестно.
"Дата и место встречи по Идлибу согласованы — 5 марта, Стамбул. На данный момент обсуждается формат — с участием двух или четырёх лидеров", — заявил турецкий лидер.
В МИДе Турции отметили, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана в приоритете, но Турция готова и к встрече с главами Франции и Германии.
Ранее Эрдоган уже сообщал и о готовящейся встрече с Владимиром Путиным, однако позже эту информацию опровергли в Кремле.
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