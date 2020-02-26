Эрдоган: переговоры по Сирии пройдут в марте

Переговорам по Идлибу быть. Они пройдут в Стамбуле в начале марта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом количество участников пока неизвестно.

"Дата и место встречи по Идлибу согласованы — 5 марта, Стамбул. На данный момент обсуждается формат — с участием двух или четырёх лидеров", — заявил турецкий лидер.

В МИДе Турции отметили, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана в приоритете, но Турция готова и к встрече с главами Франции и Германии.

Ранее Эрдоган уже сообщал и о готовящейся встрече с Владимиром Путиным, однако позже эту информацию опровергли в Кремле.