Министр иностранных дел Украины призывает другие страны усилить антироссийские санкции. По его мнению, это единственный способ политико-дипломатического урегулирования.
Об этом заявил Вадим Пристайко, имея в виду как политические, так и экономические санкции.
"Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права — ещё дороже", — уверен украинский министр.
Он также подчеркнул, что другие методы урегулирования отношений с Россией "поощряют ее на военные авантюры".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что антироссийские санкции, действующие по решению Барака Обамы с 2014 годы, продлили США. На этот раз их продлили на год.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.