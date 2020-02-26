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Источник Правда.Ру

На Украине призывают усилить антироссийские санкции

Мир

Министр иностранных дел Украины призывает другие страны усилить антироссийские санкции. По его мнению, это единственный способ политико-дипломатического урегулирования.

Об этом заявил Вадим Пристайко, имея в виду как политические, так и экономические санкции.

"Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права — ещё дороже", — уверен украинский министр.

Он также подчеркнул, что другие методы урегулирования отношений с Россией "поощряют ее на военные авантюры".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что антироссийские санкции, действующие по решению Барака Обамы с 2014 годы, продлили США. На этот раз их продлили на год.

санкции вадим пристайко
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