На Украине арестованы зачинщики "коронавирусного майдана"

25 февраля в Полтаве (Украина) судом арестованы четверо подозреваемых в организации массовых беспорядков в Новых Санжарах.

"горячая" встреча соотечественников в Новых Санжарах

Об этом сегодня сообщает Юрий Сулаев, официальный представитель Нацполиции в Полтавской области.

"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Еще одного объявили в розыск, т. к. по месту жительства он все это время не появлялся", — сказал Сулаев.

Плюс "кадровая чистка"

"Коронавирусный майдан", устроенный жителями Новых Санжар, чтобы не допустить размещения на карантин в местном санатории людей, эвакуированных правительством Украины из Китая, не только "прославил" село на весь — без преувеличения — мир, но и поставил жирную точку в карьере 45-летнего полтавского губернатора: указом зеленского Игорь Сопель уволен за то, что "не провел с населением разъяснительную работу" по поводу коронавируса.

Напомним, 20 февраля Жители села Новые Санжары булыжниками и горящими покрышками встретили автобусы с эвакуированными из Китая соотечественниками.

Об этом подробнее читайте:

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

Украинские власти: обитателей обсервации в Санжарах не подкармливать!