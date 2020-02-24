Украинские власти в очередной раз привлекли внимание общественности к судьбе эвакуированных из Китая украинцев, которых практически с боем поместили на карантин в санаторий, расположенный в селе Новые Санжары в Полтавской области.
Вчера Минздрав страны ввел официальный запрет на передачу в медцентр продуктов питания.
Об этом объявил Виктор Ляшко, замминистра здравоохранения Незалежной.
"Мы четко запретили поставки любой пищи. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям. Им еду готовят на пищеблоке санатория. Всем хватает", — сказал чиновник.
Как на самом деле в санаторий, ставший "обсервацией" доставляют еду, показал журналист Александр Махов, опубликовав в Facebook видео.
На кадрах видно, как двое людей в защитных костюмах ввозят в двери санатория тележку, на которой в трия яруса лежать порционные пакеты. В холле стоит еще одна такая же тележка.
Присутствовавший на брифинге Иван Варченко, замминистра МВД, добавил, что
"в случае желания гражданских лиц находящимся в обсервации можно передать средства гигиены и вещи промышленного производства. И все. Если кто-то будет приносить продукты, то что с ними делать — решит Красный Крест".
Напомним, что украинские власти эвакуировали из Китая остававшихся там соотечественников 20 февраля. И мир буквально вздрогнул, увидев, как обыватели их встретили. Об этом подробнее читайте в материалах на сайте:
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