Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

В Японии продолжается поэтапный "сход на берег" пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Те из них, у кого не обнаружен коронавирус, эвакуируются правительствами своих стран.

Как сообщило сегодня "Громадське радио", со ссылкой на МИД Украины, 25 граждан Незалежной остаются на борту, а еще 2 — находятся в больнице. Все они отказались от эвакуации.

Почему украинцы не спешат домой

По словам Максима Коваленко, руководителя отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины,

"все они, будучи членами экипажа судна, связаны условиями контракта. Ехать им домой или нет — решит владелец судна. Со своей стороны и МИД, и минздрав Украины готовы организовать эвакуацию. Но решать — повторюсь — владельцу Diamond Princess и самим людям".

Россияне с лайнера уже эвакуированы

Восемь граждан России, перенесших вынужденный карантин на борту судна, 23 февраля уже были доставлены на родину. Теперь им предстоит еще один карантин, хотя на данный момент анализы говорят, что коронавируса у них нет.

Трое же россиян заразившихся на Diamond Princess, проходят лечение. По данным российского минздрава, у них все хорошо: болезнь протекает ходит в легкой форме.