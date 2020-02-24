Согласно данным госкомитета Китая по здравоохранению, на 00:00 часов 24 февраля в материковой части страны за сутки выявлено 409 новых случаев заражения коронавирусом.
В распространенном сегодня докладе ведомства «Об эпидемиологической ситуации» написано, что
По данным регионального управления здравоохранения,
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за сутки
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всего
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Сегодня власти сразу 6 провинций Китая сообщили, что у них понижен уровень опасности по ЧС.
А в 21 провинции за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.
Чего никак нельзя сказать о других странах мира. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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