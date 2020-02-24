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Эпидемия коронавируса в Китае: статистика

Мир

Согласно данным госкомитета Китая по здравоохранению, на 00:00 часов 24 февраля в материковой части страны за сутки выявлено 409 новых случаев заражения коронавирусом.

В распространенном сегодня докладе ведомства «Об эпидемиологической ситуации» написано, что

  • общее число зараженных коронавирусом - 77150 человек,
  • в больницах сейчас - 49824 больных новой пневмонией,
  • из них в тяжелом состоянии - 9915 пациентов,
  • скончались - 2592 человека,
  • коронавирус подозревают у 3434 жителе страны,
  • под наблюдением - более 97 тысяч находившихся в контакте с заболевшими,
  • вылечено 24734 человека.

В провинции Хубэй

По данным регионального управления здравоохранения,

за сутки

всего
  • зарегистрировано 398 случаев заражения (из них 348 - в Ухане),
  • выписано - 1439 пациента (из них 772 - в Ухане),
  • умерли - больных 149 (из них 131 - в Ухане).
  • зарегистрировано - 64 287 случаев заражения,
  • выписано - 16,7 тысяч человек,
  • умерли - 2495 человек (в Ухане - 1987).

Отдельно в островной части Китая:

  • в Гонконге - 112 случаев заражения (из них 2 заболевших умерли, 12 выздоровели),
  • в Макао - 10 инфицированных,
  • на Тайване - 28 заразившихся (из них 1 умер).

В Китае эпидемия пошла на спад

Сегодня власти сразу 6 провинций Китая сообщили, что у них понижен уровень опасности по ЧС.

А в 21 провинции за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом. 

 Чего никак нельзя сказать о других странах мира. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы китай эпидемия статистика коронавирус
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Эпидемия коронавируса в Китае: статистика
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