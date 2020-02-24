Эпидемия коронавируса в Китае: статистика

Согласно данным госкомитета Китая по здравоохранению, на 00:00 часов 24 февраля в материковой части страны за сутки выявлено 409 новых случаев заражения коронавирусом.

В распространенном сегодня докладе ведомства «Об эпидемиологической ситуации» написано, что

общее число зараженных коронавирусом - 77150 человек,

в больницах сейчас - 49824 больных новой пневмонией,

из них в тяжелом состоянии - 9915 пациентов,

скончались - 2592 человека,

коронавирус подозревают у 3434 жителе страны,

под наблюдением - более 97 тысяч находившихся в контакте с заболевшими,

вылечено 24734 человека.

В провинции Хубэй

По данным регионального управления здравоохранения,

за сутки всего зарегистрировано 398 случаев заражения (из них 348 - в Ухане), выписано - 1439 пациента (из них 772 - в Ухане), умерли - больных 149 (из них 131 - в Ухане). зарегистрировано - 64 287 случаев заражения, выписано - 16,7 тысяч человек, умерли - 2495 человек (в Ухане - 1987).

Отдельно в островной части Китая:

в Гонконге - 112 случаев заражения (из них 2 заболевших умерли, 12 выздоровели),

в Макао - 10 инфицированных,

на Тайване - 28 заразившихся (из них 1 умер).

В Китае эпидемия пошла на спад

Сегодня власти сразу 6 провинций Китая сообщили, что у них понижен уровень опасности по ЧС.

А в 21 провинции за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

Чего никак нельзя сказать о других странах мира. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.