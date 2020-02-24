По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса, количество заболевших новой пневмонией за сутки увеличилось на 367 человек.
По официальным данным, на полдень 23 февраля:
В воскресенье известие о третьем смертельном исходе новой пневмонии распространили власти Италии.
"У нас еще один смертельный исход. Скончалась онкобольная женщина, которая заразилась коронавирусом", - сообщил на пресс-конференции Джулио Галлера, асессор по здравоохранению одной из итальянских провинций.
По его словам, в одной только провинции Ломбардия
Всего же в Италии диагноз "новая пневмония" подвержден у 150 человек.
В очаге эпидемии - Китае
По данным ВОЗ на полдень воскресенья в Китае
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.