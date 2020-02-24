ВОЗ: коронавирус "пошел по миру"

По данным ВОЗ, за пределами материкового Китая, где свирепствует эпидемия коронавируса, количество заболевших новой пневмонией за сутки увеличилось на 367 человек.

По официальным данным, на полдень 23 февраля:

зафиксировано - 1769 случаев зараженияCOVID-19 ,

случаи заражения зафиксированы в 28 странах,

летальных исходов - 17, из них за сутки - 6.

Сложнее всего обстановка в Италии

В воскресенье известие о третьем смертельном исходе новой пневмонии распространили власти Италии.

"У нас еще один смертельный исход. Скончалась онкобольная женщина, которая заразилась коронавирусом", - сообщил на пресс-конференции Джулио Галлера, асессор по здравоохранению одной из итальянских провинций.

По его словам, в одной только провинции Ломбардия

коронавирусом заражены 112 человек,

из них 17 - в тяжелом состоянии.

Всего же в Италии диагноз "новая пневмония" подвержден у 150 человек.

В очаге эпидемии - Китае

По данным ВОЗ на полдень воскресенья в Китае