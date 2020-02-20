Власти Китая заявили об улучшении ситуации с коронавирусом

Положительные тенденции в борьбе в коронавирусом наметились в Китае. Об этом сообщили официальные власти.

Сейчас все силы брошены на то, чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии.

"Путём тяжёлых усилий эпидемическая ситуация претерпевает положительные изменения Мы будем стремиться к минимизации последствий эпидемии и к достижению целей экономического и социального развития", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ситуация с коронавирусом ухудшается в Японии. Здесь опасную болезнь диагностировали у 73 человек, двое скончались.