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Китай передал Японии экспресс-тесты для определения коронавируса

Мир

Японские власти бьют тревогу из-за распространения коронавируса. Китай оперативно передал соседям партию экспресс-тестов, которые помогут быстро выявить у пациента опасное заболевание.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в Японии коронавирус диагностирован у 73 человек. Два человека скончались.

"Узнав, что японская сторона испытывает недостаток в тестах по выявлению нового типа коронавируса, китайская сторона немедленно выразила готовность оказать помощь и предоставить их. После многочисленных переговоров мы на днях передали Японскому национальному институту инфекционных заболеваний партию тестов для выявления вирусной нуклеиновой кислоты нового типа коронавируса", — говорится в сообщении посольства КНР в Японии.

Японцы, скончавшиеся от коронавируса, были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, который две недели стоял на карантине в японском порту Йокогамы.

Темы китай япония коронавирус экспресс-тесты
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
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