В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess

Счет летальных исходов заболевания новой пневмонией, вызванной коронавирусом открыт в Японии.

Как сообщает со ссылкой на источник в правительстве страны ТК NHK, сегодня в одной из японских клиник умерли два человека из числа зараженных на борту круизного лайнера Diamond Princess, две недели стоявшего на карантине у Иокогамы.

По данным телеканала, погибшие - мужчина и женщина, оба преклонного возраста. Информации о том, из какой они страны пока нет.