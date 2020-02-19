На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Сегодня, 19 февраля, 14-дневный карантин для пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего все это время у берега Японии, снят.

Первые пассажиры утром начали сходить на берег, где туристов ждут десятки автобусов.

Сегодня, как сообщает правительство Японии,

корабль покинут первые 500 человек преклонного возраста. У них в крови нет коронавируса — это подтвердили повторные анализы.

По информации посольства России в Токио, среди них будут двое россиян.

Еще двое наших соотечественников, теперь уже бывших пассажиров Diamond Princess, отправлены в клиники, поскольку у мужчины был обнаружен коронавирус, а его супруга, которая пока здорова, все дни карантина провела с ним в замкнутом пространстве каюты. Женщину поместили под наблюдение японских докторов.

Всего же, согласно последним данным японского комитета здравоохранения, на борту Diamond Princess коронавирус был обнаружен у 540 человек.