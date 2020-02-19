Сегодня, 19 февраля, 14-дневный карантин для пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего все это время у берега Японии, снят.
Первые пассажиры утром начали сходить на берег, где туристов ждут десятки автобусов.
Сегодня, как сообщает правительство Японии,
корабль покинут первые 500 человек преклонного возраста. У них в крови нет коронавируса — это подтвердили повторные анализы.
Еще двое наших соотечественников, теперь уже бывших пассажиров Diamond Princess, отправлены в клиники, поскольку у мужчины был обнаружен коронавирус, а его супруга, которая пока здорова, все дни карантина провела с ним в замкнутом пространстве каюты. Женщину поместили под наблюдение японских докторов.
Всего же, согласно последним данным японского комитета здравоохранения, на борту Diamond Princess коронавирус был обнаружен у 540 человек.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.