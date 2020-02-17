Почти тысяча сирийцев стали беженцами в последние месяцы

Около 900 человек остались без крова над головой в Сирии. Это данные за два месяца — с 1 декабря.

Статистику ведут в ООН. По данным специалистов, наиболее остро вопрос с беженцами сейчас стоит на северо-западе страны.

"На данный момент мы полагаем, что с 1 декабря свои дома покинуло 900 тысяч человек, большинство из них женщины и дети", — цитируют СМИ данные из заявления заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока.

В стране создаются лагеря для беженцев, но их не хватает. Школы, детские сады, больницы и поликлиники разрушены в результате военных действий. Есть риск вспышки серьезных заболеваний.

Ранее уполномоченная по правам детей в России Анна Кузнецова сообщила, что в зоне боевых действий Сирии и Ирака остаются сотни детей — граждан иностранных государств.