Несколько тысяч детей, являющихся гражданами других государств, остаются в лагерях Сирии сейчас. В Ираке в зоне боевых действий находится более 500 малышей.
Такие данные журналистам назвала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
"После того, как мы вернули наших детей из Ирака, мы знаем, что более 500 детей, граждан различных государств, ещё остались на территории багдадской тюрьмы. Мы говорим о нескольких тысячах детей, которые сегодня могут находиться на территории лагерей в Сирии", — сказала Кузнецова.
Россия успешно решает этот вопрос. С 2017 года, когда началась работа по возвращению российских детей из зон военных действий, из Ирака вывезено 122 ребенка, из Сирии — 43 человека. В РФ им оформляют необходимые документы и передают родственникам или опекунам.
Ранее "Правда.Ру" писала, что около пяти тысяч несовершеннолетних беженцев находится сейчас в лагерях Греции. В страну они добираются морем из стран, где идут вооруженные конфликты.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.