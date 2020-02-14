Кузнецова: Тысячи детей остаются в зоне боевых действий Сирии и Ирака

Несколько тысяч детей, являющихся гражданами других государств, остаются в лагерях Сирии сейчас. В Ираке в зоне боевых действий находится более 500 малышей.

Такие данные журналистам назвала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"После того, как мы вернули наших детей из Ирака, мы знаем, что более 500 детей, граждан различных государств, ещё остались на территории багдадской тюрьмы. Мы говорим о нескольких тысячах детей, которые сегодня могут находиться на территории лагерей в Сирии", — сказала Кузнецова.

Россия успешно решает этот вопрос. С 2017 года, когда началась работа по возвращению российских детей из зон военных действий, из Ирака вывезено 122 ребенка, из Сирии — 43 человека. В РФ им оформляют необходимые документы и передают родственникам или опекунам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что около пяти тысяч несовершеннолетних беженцев находится сейчас в лагерях Греции. В страну они добираются морем из стран, где идут вооруженные конфликты.