Несовершеннолетних беженцев из Греции приютят в Финляндии

Около 5 тысяч несовершеннолетних беженцев находятся сейчас в Греции. Страна не справляется с их содержанием и попросила помощи у Евросоюза.

На призыв откликнулась Финляндия. Она готова принять подростков, которые остались в чужой стране без родителей. Сейчас финны составляют подробный список беженцев, которые вскоре прибудут.

"Я слышала, что там дети в очень тяжелом положении. Им не хватает элементарной гигиены. Лагеря переполнены, и они даже спят посменно из-за нехватки места. Чиновники министерства внутренних дел уже определили условия для приема детей. Я надеюсь, что правительство может принять решение об этом как можно скорее", — рассказала глава финского МВД Мария Охисало.

Стоит отметить, что часть подростков примет Франция. Сюда отправят около 400 человек.

Дети бегут из Пакистана, Сирии, Ирака, Афганистана. Число беженцев увеличилось в конце прошлого года. Чаще всего они добираются до греческого острова Лесбос.