Убитых боевиками людей нашли в Сирии

Около 70 тел нашли сирийские военные. Большое захоронение обнаружено в Восточной Гуте.

Как сообщает агентство SANA, тела принадлежат как военным, так и гражданским лицам. Это люди, которых в течение многих месяцев похищали и убивали террористы. По оценке экспертов, смерть наступила в 2012–2014 годах.

В ближайшее время тела изучат эксперты, после чего займутся идентификацией погибших. Большинство из них погибли от удушения или пулевых ранений. На телах множественные следы истязаний.

Ранее "Правда.Ру" писала, что оружие боевикам в Сирии поставляют из Турции. Поток идет через сирийско-турецкую границу.