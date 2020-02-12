Оружие боевикам в Сирии поставляют из Турции

Часть оружия, которым пользуются боевики в Сирии, привозят из Турции. Поток идет через сирийско-турецкую границу.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Ситуацию значительно усугубляет завоз в зону деэскалации через турецко-сирийскую границу оружия и боеприпасов, а также входящие на территорию сирийской провинции Идлиб колонны турецкой бронетехники и войск", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Между тем, Турция ожидает от НАТО большей поддержки в ситуации по Идлибу. Такое мнение высказал главе Пентагона Марку Эсперу министр обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее Турция обвинила Россию в нападении на мирных жителей в Сирии. Российская сторона жестко отвергла обвинения, указав, что ситуация в регионе обостряется из-за турецких партнеров, которые не желают отделить боевиков от "умеренной оппозиции".