Меджлис* пригрозил забрать у Украины российский Крым

Украинские власти своими рассуждениями на тему: какую плату потребовать с России за воду для Крыма — уступки по границе в Донбассе или деньги в размере стоимости газа, — всерьез рассердили тех, кого привыкли считать союзниками и соратниками.

Представители "Меджлиса"* (организации, запрещенной в России), которые еще вчера были готовы ради Украины "в огонь и в воду", сегодня назвали Киев "предателем и торгашом" и уже пригрозили "последствиями".

Чего надо бояться Киеву

По словам Риза Шевкиева, заместителя главы группировки, "после такого торга подача воды на полуостров будет означать признание Крыма российским и отказ от него - прямое предательство Меджлиса*, который Россия при таком раскладе полностью уничтожит".

"Мы, крымские татары, в таком случае готовы полностью пересмотреть свои отношения с Украиной. И первое, что сделаем, — вообще заберем у нее Крым", — заявил Шевкиев (цитата ИА "Русская весна").

Вот так. Просто и прямо, как все и бывает в Зазеркалье: заберем у тебя, Украина, российский Крым.