На Украине анонсировали вторжение в Крым и даже дату назвали

Рефат Чубаров, в недавнем прошлом депутат Рады Украины, заявил, что 2 мая крымские татары планируют пересечь границу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар".

"На Крым двинется большое количество крымских татар и людей, разделяющих нашу позицию. Не исключаю того, что придется реализовывать силовой сценарий событий", — говорит Чубаров.

Кто пойдет маршем на Крым

Активист и бывший политик пояснил, что участники организации ""Меджлис крымскотатарского народа*" (*запрещена на территории РФ), руководителем которой он является, украинские нардепы и "западные партнеры" (кто именно — Чубаров не сказал) и "просто люди, осуждающие аннексию Крыма" пойдут "восстанавливать справедливость".