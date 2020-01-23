Рефат Чубаров, в недавнем прошлом депутат Рады Украины, заявил, что 2 мая крымские татары планируют пересечь границу с Крымом в пункте пропуска "Чонгар".
"На Крым двинется большое количество крымских татар и людей, разделяющих нашу позицию. Не исключаю того, что придется реализовывать силовой сценарий событий", — говорит Чубаров.
Активист и бывший политик пояснил, что участники организации ""Меджлис крымскотатарского народа*" (*запрещена на территории РФ), руководителем которой он является, украинские нардепы и "западные партнеры" (кто именно — Чубаров не сказал) и "просто люди, осуждающие аннексию Крыма" пойдут "восстанавливать справедливость".
"Я приступил к подготовке марша на полуостров еще в декабре. Цель нашего шествия — привлечь внимание мировой общественности к проблемам крымских татар, которых российские власти выжимают с территории, угрожая самому существованию народа", — пламенно вещал Чубаров в эфире ТК "5 канал — Украина"
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".