Несмотря на все усилия китайских медиков и поступившую от врачей Уханя информацию о том, что найден способ лечения "новой пневмонии", эпидемия коронавируса на территории материкового Китая на спад не идет.
Как следует из сегодняшнего сообщения китайского госкомитета по здравоохранению, по состоянию на 00:00 часов 14 февраля в 31 провинции:
На островной части страны:
В мире
Заражены 505 человек, это менее 1% от заболевших в самом Китае.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.