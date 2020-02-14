Эпидемия коронавируса в Китае. Статистика за сутки

Несмотря на все усилия китайских медиков и поступившую от врачей Уханя информацию о том, что найден способ лечения "новой пневмонии", эпидемия коронавируса на территории материкового Китая на спад не идет.

Как следует из сегодняшнего сообщения китайского госкомитета по здравоохранению, по состоянию на 00:00 часов 14 февраля в 31 провинции:

заражено коронавирусом - 63851 человек (5090 новых случаев);

находятся в больницах - 55 748 человек;

в тяжелом состоянии - 10204 пациентов (на 2174 больше, чем вчера);

выписано - 6 723 выздоровевших (1081 - за последние сутки);

под наблюдением - почти 178 тысяч человек, имевших контакт с заболевшими;

скончались - 1 380 больных.

На островной части страны:

в Гонконге - 53 случая заражения (из них 1 умер, 1- выздоровел);

в Макао - 10 заболевших (из них 3 выписаны из больниц);

на Тайване - 18 инфицированных (выздоровел 1).

В мире

Заражены 505 человек, это менее 1% от заболевших в самом Китае.