Зеленского обозвали на заседании суда

10 февраля Печерский районный суд Киева рассматривал дело националистки Маруси Зверобой. Девушка назвала президента Украины Владимира Зеленского "ссылком" во время своего выступления перед судом.

"Я объективно считаю, что президент - ссыкло. И жду сюда президента, потому что командующий страны не должен обижаться на двух девочек... Чего он ходит там у папы Римского с броником?", - заявила Зверобой.