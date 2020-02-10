Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоры о кандидатуре российского посла на Украине пока рано.
"Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - рассказал Песков.
Представитель Кремля заверил, что между главами двух стран и на экспертном уровне "определённые контакты имеют место".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".