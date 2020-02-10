Песков оценил возможность обмена послами с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоры о кандидатуре российского посла на Украине пока рано.

"Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - рассказал Песков.

Представитель Кремля заверил, что между главами двух стран и на экспертном уровне "определённые контакты имеют место".