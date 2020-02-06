Китай снизит таможенные пошлины на товары из США

В два раза снизит Китай таможенные пошлины для товаров из США. Это будет содействовать развитию торгово-экономических отношений между странами.

Такое решение принял Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР. Нововведение вступит в силу 14 февраля.

"В целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США, Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР принял решение скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на некоторые импортируемые из США товары на общую сумму $75 млрд", — говорится в заявлении Комитета.

Те товары, которые с 1 сентября 2019 года облагались пошлиной в 10%, будут облагаться пошлиной в 5%. Товары, облагаемые пошлиной в 5%, будут облагаться пошлиной в 2,5%.