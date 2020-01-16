Америка и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Между Америкой и Китаем было подписано соглашение о первой части торговой сделки. Своим подписи на документе поставили глава США Дональд Трамп и вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.

В рамках этого соглашения в предстоящие два года Китай вложит в приобретение американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году, - уровень, взятый за базу. Главным образом, это относится к промышленным товарам и сельхозпродукции, но также касается и энергетических товаров, в том числе нефти, СПГ и угля.

Помимо этого, КНР согласилась покупать оборудование американского производства для АЭС.

Одним из важнейших моментов можно считать тот факт, что США не стали отменять пошлины, введенные ранее на китайский импорт на сумму $360 миллиардов. При этом их повышение в будущем не предусматривается.