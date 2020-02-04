Иран прекратил сотрудничество с Украиной по крушению Боинга

Власти Ирана приняли решение впредь не передавать украинской стороне никаких данных, полученных в ходе расследования катастрофы пассажирского Боинга "Международных авиалиний Украины" в Тегеране и вообще прекратить совместное расследование авиакатастрофы.

Как сообщило 3 февраля со ссылкой на управление гражданской авиации Ирана издание Mehr, причина решения — утечка в СМИ информации о расследовании.

Напомним, вчера "Правда.Ру" писала о том, что аудиофайл, на котором была запись переговоров пилота иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами, опубликовали все СМИ Украины.

"Этот непонятно зачем совершенный поступок Украины стал причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем и, более того, от дальнейшего сотрудничества в расследовании отказываемся", — заявил Хасан Резаифар, глава иранского управления гражданской авиации.

По данным СМИ Ирана, украинские эксперты уже покинули страну.

И то ли так совпало, то ли можно посчитать "ответным шагом за отстранение от расследования" вчерашнее же заявление президента Зеленского о том, что компенсация членам семей погибших в автокатастрофе, предложенная Ираном, "совсем маленькая".