Власти Ирана приняли решение больше не передавать Украине никаких данных о крушении украинского самолета в Тегеране. Решение было принято из-за того, что передаваемая информация просачивается в средства массовой информации.
Речь идет о записи переговоров пилотов иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами. Из аудиофайла ясно, что пилоты видели запуск ракеты по украинскому Boeing.
"Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединённой группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем", - пояснил глава организации гражданской авиации Хасан Резаифар.
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