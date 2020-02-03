Иран больше не будет передавать Украине данные о крушении Boeing

Власти Ирана приняли решение больше не передавать Украине никаких данных о крушении украинского самолета в Тегеране. Решение было принято из-за того, что передаваемая информация просачивается в средства массовой информации.

Речь идет о записи переговоров пилотов иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами. Из аудиофайла ясно, что пилоты видели запуск ракеты по украинскому Boeing.