Зеленский отказался от компенсации за крушение Boeing

Президент Украины отказался от предложенной Ираном компенсации семьям погибших при крушении Боинга над Тегераном.

По мнению Владимира Зеленского, $80 тыс. (более 5 млн рублей) для семьи, потерявшей в катастрофе близкого человека — сумма недостаточная.

"Мне кажется, что это мало. Когда человек был единственным кормильцем, а у жены работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало", — цитирует слова украинского президента ТСН.

По словам Зеленского, он намерен "давить" на Тегеран, до тех пор, пока тот не выплатит компенсаций в большем размере.

По данным ТСН сами власти Незалежной выплатили семьям погибших по 200 тыс. гривен (порядка 510 тыс. рублей).

Напомним, что Boeing 737, принадлежащий авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рухнул после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Через 4 дня после катастрофы Иран признал, что лайнер был сбит ракетой "из-за человеческой ошибки".

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