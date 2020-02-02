Знаменитый американский сурок Фил предсказал, что в этом году наступление весны будет ранним. Традиционно жители США 2 февраля узнают о наступлении весны по поведению сурка. Если этот день будет пасмурным и сурок не увидит своей тени, то весна наступит рано.
Если же сурок выйдет из своей норы и испугается своей тени, то американцы считают, что их ожидает еще шесть недель морозов.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.