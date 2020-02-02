Сурок Фил из США предсказал наступление ранней весны

Знаменитый американский сурок Фил предсказал, что в этом году наступление весны будет ранним. Традиционно жители США 2 февраля узнают о наступлении весны по поведению сурка. Если этот день будет пасмурным и сурок не увидит своей тени, то весна наступит рано.

Если же сурок выйдет из своей норы и испугается своей тени, то американцы считают, что их ожидает еще шесть недель морозов.