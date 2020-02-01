Вьетнам приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Вьетнамские власти заявили о прекращении авиасообщения с Китаем из-за опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. C 9:00 1 февраля аннулированы все разрешения на перелеты между двумя странами. Ранее вьетнамская провинция Куангнинь уже закрыла сухопутную границу с Китаем, чтобы не допустить проникновения инфицированных коронавирусом.

Сейчас в аэропортах многих государств к прилетающим из Китая оказывается особое внимание. Их тщательно проверяют медики на наличие коронавирусной инфекции. Например, в России все рейсы из Китая и в КНР были переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево.