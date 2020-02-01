Вьетнамские власти заявили о прекращении авиасообщения с Китаем из-за опасности распространения коронавируса 2019-nCoV. C 9:00 1 февраля аннулированы все разрешения на перелеты между двумя странами. Ранее вьетнамская провинция Куангнинь уже закрыла сухопутную границу с Китаем, чтобы не допустить проникновения инфицированных коронавирусом.
Сейчас в аэропортах многих государств к прилетающим из Китая оказывается особое внимание. Их тщательно проверяют медики на наличие коронавирусной инфекции. Например, в России все рейсы из Китая и в КНР были переведены в терминал F московского аэропорта Шереметьево.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.