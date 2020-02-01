Президент России Владимир Путин поручил самолетам военно-космических сил России эвакуировать россиян, которые не могут вылететь из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков. По его словам, военные самолеты начнут вывозить россиян из регионов, наиболее пораженных коронавирусом.
"Рейсы начнут выполняться уже сегодня", - сообщил Песков.
Сейчас в китайских регионах, где наблюдаются вспышки коронавируса, находится около 300 граждан России.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.