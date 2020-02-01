Путин приказал военным самолетам эвакуировать россиян из Китая

Президент России Владимир Путин поручил самолетам военно-космических сил России эвакуировать россиян, которые не могут вылететь из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, Дмитрий Песков. По его словам, военные самолеты начнут вывозить россиян из регионов, наиболее пораженных коронавирусом.

"Рейсы начнут выполняться уже сегодня", - сообщил Песков.

Сейчас в китайских регионах, где наблюдаются вспышки коронавируса, находится около 300 граждан России.