Бывшего генпрокурора Украины отравили ртутью

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал, что пять месяцев назад его отравили ртутью. По его словам, это произошло 10 сентября 2019 года, тогда он находился в командировке в Греции.

"У меня было две остановки сердца... Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - сообщил Шокин.

Причину ухудшения здоровья назвали медики из Вены, где экс-чиновник проходил лечение. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Расследованием дела занимаются правоохранительные органы Греции.