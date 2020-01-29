Лукашенко поручил провести переговоры о поставках нефти с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству начать переговоры с Казахстаном о заключении соглашения на поставку нефти.

"Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договорённости в пределах одобренного проекта", - цитируют заявление пресс-службы администрации белорусского лидера РИА Новости.

Ранее Минск уже заявлял, что готов покупать нефть у стран Балтии, Украины, Польши, Азербайджана и Казахстана, чтобы снизить объемы российской нефти на белорусских нефтеперерабатывающих заводах.