Популярный среди россиян курортный остров Хайнань в Китае практически опустел. На улицах нет людей, а общественный транспорт пустой. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал российский турист Алексей Арефьев, который все еще находится на острове.

"Много супермаркетов закрыто, на входе у всех удаленно проверяют температуру. Как нам стало известно, из Уханя до закрытия города успело уехать до 300 тысяч человек", - пояснил Арефьев.

"Мы вылетаем в Россию ночью и хочется побыстрее оказаться на родине. Все, кто собирается на Хайнань, мы не рекомендуем сюда приезжать", - добавил турист.