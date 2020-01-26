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Американец оскорбил девушку и стал "звездой" соцсетей

Мир » Северная Америка » США и Канада

Жительница Денвера Кэти Пфеффер столкнулась с грубым молодым человеком на сайте знакомств. Примечательно, что пользователь с именем Lake написал ей первым и в первом же сообщении назвал ее умственно отсталой.

То, что произошло далее подтверждает, что девушка явно была умнее парня. В течение нескольких минут она нашла аккаунт его отца и показала ему, как его сын общается с девушками. Позже она рассказала об этом инциденте в Twitter и ей ответили еще четыре девушки, которые ходили с эти же парнем на свидание.

Твит стал настолько вирусным, что он уже набрал более 250 тысяч лайков и 15 тысяч репостов. Девушки также узнали, что их обидчик стажируется в компании GeneralMills. Они написали письмо в компанию, чтобы рассказать об их новом сотруднике много интересного.

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