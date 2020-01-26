Американец ездил в авто со скелетом, чтобы не платить налоги

Житель штата Аризона нашел оригинальный способ езды по выделенной полосе. Дело в том, что в этом штате по выделенной полосе разрешается ездить автомобилям, в салоне которых находится два и более человек.

Мужчина замаскировал искусственный скелет под пассажира и посадил его на переднее сидение своего автомобиля. Неизвестно, как долго он передвигался таким образом, но полиции все же удалось его раскрыть. Примечательно, что это далеко не первый подобный случай. В Аризоне часто ловят водителей с манекенами на переднем сидении, которые используют выделенную полосу.