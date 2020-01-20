Киев предлагает расширить миссию ОБСЕ на Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости расширить миссию ОБСЕ, которая сейчас работает в Донбассе. Глава украинского МИД сообщил, что обратился с этой инициативой к председателю ОБСЕ Эди Раму во время недавней встречи.