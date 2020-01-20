Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости расширить миссию ОБСЕ, которая сейчас работает в Донбассе. Глава украинского МИД сообщил, что обратился с этой инициативой к председателю ОБСЕ Эди Раму во время недавней встречи.
"Мы обратились с формальным предложением продолжить деятельность этой миссии и не только продолжить, а добавить возможности и человеческий потенциал, чтобы миссия была ещё более эффективной, чем в предыдущие годы", - рассказал Пристайко.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.