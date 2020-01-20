Названы три варианта будущего России. В каждом главенствует Путин

Президент Чехии Милош Земан порассуждал о том, какое будущее ждет Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина. Чешский лидер видит три варианта развития событий:

Первый вариант предполагает, что после 2024 года Владимир Путин вновь займет пост президента страны. В этом ему могут помочь изменения в Конституцию РФ, которые он анонсировал в своем обращении к Федеральному собранию от 15 января 2020 года. Во втором варианте Владимир Путин займет должность премьер-министра и будет руководитель правительством. К этому времени российский лидер сможет перенести "полюс власти" с должности президента на должность главы кабмина. Третий и последний вариант - это создание Государственного совета, председателем которого станет также Владимир Путин.

Ранее Милош Земан называл Владимира Путина сильным политиком и отмечал, что этого не понимают только глупцы.