Андрея Гончарука сегодня освистали в Раде после того, как он выступил перед депутатами.
Трансляцию заседания парламента вел ТК ZIK. Сейчас видео доступно на "Ютубе" телеканала.
Гончарук, по-видимому, отвечая на обвинение Ирины Геращенко в том, что он "пытался шантажировать Зеленского", с трибуны объявил, что написал заявление об отставке и ждет, когда оно будет внесено в парламент. В качестве объяснения того, почему принял решение уйти, Гончарук озвучил те же аргументы, что и ранее в Facebook:
"Я уважаю президента и не хочу давать повода в этом усомниться. Для нас, членов его команды, принципиально важно стопроцентно доверять друг другу".
Завершая речь, премьер сказал, что правительство продолжить работать, пока не будет принято решение о его отставке.
После этого депутаты стали шуметь, требуя объяснений. А затем и вовсе начали скандировать: "Ганьба!". Гончарук, на видео этот момент выделен особо, спешно покинул зал заседаний.
Напомним, что сегодня премьер-министр Украины Андрей Гончарук объявил о своем решении уйти в отставку.
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