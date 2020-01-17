"Ганьба!" - скандировали депутаты Рады после выступления Гончарука

Андрея Гончарука сегодня освистали в Раде после того, как он выступил перед депутатами.

Трансляцию заседания парламента вел ТК ZIK. Сейчас видео доступно на "Ютубе" телеканала.

Гончарук, по-видимому, отвечая на обвинение Ирины Геращенко в том, что он "пытался шантажировать Зеленского", с трибуны объявил, что написал заявление об отставке и ждет, когда оно будет внесено в парламент. В качестве объяснения того, почему принял решение уйти, Гончарук озвучил те же аргументы, что и ранее в Facebook:

"Я уважаю президента и не хочу давать повода в этом усомниться. Для нас, членов его команды, принципиально важно стопроцентно доверять друг другу".

Гончарук быстро покинул зал заседаний

Завершая речь, премьер сказал, что правительство продолжить работать, пока не будет принято решение о его отставке.

После этого депутаты стали шуметь, требуя объяснений. А затем и вовсе начали скандировать: "Ганьба!". Гончарук, на видео этот момент выделен особо, спешно покинул зал заседаний.

Напомним, что сегодня премьер-министр Украины Андрей Гончарук объявил о своем решении уйти в отставку.