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Заявление - шантаж, Гончарук не собирается уходить - считают в Раде

Мир » Бывший СССР » Украина

В Верховной Раде Украины уверены, что заявление об уходе в отставку, которое сделал премьер-министр страны сегодня, 17 января, продиктовано желанием "шантажировать" Владимира Зеленского.

Такое мнение высказала Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность".

Напомним, что о своем уходе и о том, что уже передал президенту заявление об отставке, Гончарук написал в Facebook. Подробнее об этом — здесь.

"В Раду не поступало от премьер-министра никаких заявлений от премьер-министра. То, что он там "передал" в офис президента — просто частная политическая переписка. На Украине парламент формирует правительство. Гончарук не оригинален — случаи подобного шантажа президента уже знает украинская история. Почему шантаж? Голосов — то за отставку нет", — написала Геращенко, следуя примеру Гончарука, в Facebook.

Депутат так же пояснила, что только Рада, по Закону, может принимать решение об отставках и назначениях членов правительства Украины.

"Хочет отставки — пусть подает нормальное заявление. Рассмотрим. Чтобы удовлетворить просьбу, надо всего 226 голосов", — говорит Геращенко.

Темы рада украина отставка ирина геращенко андрей гончарук
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