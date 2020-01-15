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Источник Правда.Ру

Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании

Мир » Бывший СССР » Украина

Послание Федеральному собранию, озвученное вчера, 15 января, российским президентом, напугало представителей политической элиты соседней Украины.

"Очень тревожно" вдруг стало бывшему министру иностранных дел Павлу Климкину. Он прямо признался в этом на свой странице в Facebook.

"Очень тревожно после услышанного от Путина. От того, что было им запущено в послании. Понятно, что начавшиеся спекуляции вокруг персоналий. А он сам останется центром, принимающим все решения", — написал экс-политик.

И если "внутренние" изменения, анонсированные российским президентом, Климкина заинтересовали слабо, то вероятности, которые, как ему показалось, за ними "спрятаны" — заставили сильно взволноваться.

"Путин говорил много о переменах внутри страны. Но только для того, чтобы успокоить всех относительно других вариантов. А они будут. Не просто так он начал говорить об исконных русские землях. Внутренние изменения в РФ традиционно требуют мобилизации через внешнюю угрозу, поэтому следует готовиться к дальнейшим российским действиям", — делится бывший украинский министр своими страхами.

А вот в словах "о смене приоритетов Конституции РФ и международного права" Климкин услышал чуть ли непрямую угрозу, посчитав их объявлением о "создании отдельной реальности":

"Россия объявляет, что фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил. Видимо, впредь уважать там будут силу и договорняки".

По мнению Климкина, у Украины теперь только 2 пути: становиться сильнее самой или "договариваться с Москвой" при помощи тех, "кого она уважает".

Темы украина павел климкин владимир путин послание федеральному собранию
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