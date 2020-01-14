США и Китай договорились: подробности торговой сделки

Мировые СМИ сообщают, что США и Китай договорились подписать первую часть торговой сделки уже на текущей неделе. Китайское издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники сообщило детали сделки.

По информации издания, Пекин обязуется закупать товары американского производства на сумму около 200 миллиардов долларов в течение двух лет. На закупку промышленных товаров Китай потратит 75 миллиардов долларов, 40 миллиардов долларов пойдут на оплату различных услуг, еще 40 миллиардов долларов потратят на закупку сельскохозяйственной продукции и 50 миллиардов долларов заплатят за энергоносители.