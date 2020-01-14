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Елизавета II признала право принца Гарри начать "новую жизнь"

Мир

Елизавета II, королева Великобритании, приняла решение поддержать желание герцогов Сассекских — принца Гарри и его супруги — начать "новую жизнь".

Соответствующее заявление Ее Величества распространил в понедельник Букингемский дворец.

"Сегодня состоялась конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Мною принято решение поддержать Гарри и Меган в их желании жить по-новому. Хотя мы все предпочли бы, чтобы они продолжали исполнять обязанности членов королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь и стать самостоятельной семьей, оставаясь ценной частью моей семьи", — написано в заявлении королевы.

В совете королевской семьи приняли участие Ее Величество Елизавета II, наследник английского престола принц Уэльский Чарльз и принцы Уильм и Гарри, а также несколько ассистентов и помощников, которым предстоит разрабатывать варианты разрешения возникшего кризиса.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение сложить обязанности членов королевской семьи и начать собственную жизнь. Супруги также объявили, что отказываются от финансовой поддержки короны и правительства Британии, которые каждый год выделяют гранты на их содержание. Бабушке принца такое решение очень не нравится, но она "уважает решение внука".

Гарри и Меган явно не рассчитывали на то, что Ее Величество так быстро согласится и, не далее как вчера, "пригрозили", что дадут "откровенное интервью", в котором расскажут обо всех "дворцовых секретах".

Теперь, как понятно из опубликованного заявления, в этом нет необходимости. Решение принято. Впереди у принца и его жены "переходный период", во время которого они будут жить то в Канаде, то в Великобритании. Впоследствии не исключен их переезд в США. Но только, по словам  Меган Маркл, после того, как "Трамп перестанет занимать пост президента этой страны".

На данный момент известно, что супруга герцога Сассекского, которая явно скучает по Голливуду, уже нашла работу: она будит заниматься озвучкой на студии Disney.

Темы меган маркл елизавета ii принц гарри королевская семья
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