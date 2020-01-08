Принц Гарри с супругой сложили с себя королевские полномочия

Старшие члены британской королевской семьи — принц Гарри и его супруга — объявили о своем решении сложить королевские полномочия.

Герцог и герцогиня Сассекские написали об этом в своем Instagram.

Принц Гарри, шестой в очереди престолонаследия, и Меган Маркл признаются, что решение их — взвешенное и продуманное — далось им непросто и принято было после "долгих месяцев внутренних дискуссий".

"Мы продолжим поддерживать Ее Величество Королеву. Но планируем работать, чтобы стать финансово независимыми", — говорится в публикации.

Жить супруги намерены "на две страны": в Великобритании и Северной Америке, поскольку считают, что это будет способствовать "правильному воспитанию сына" и успеху благотворительной организации, которую они планируют организовать.