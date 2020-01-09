Британские СМИ: королева Елизавета глубоко опечалена

Объявление принца Гарри и его супруги о том, что они отказываются от королевских полномочий и планируют начать жить "обычной жизнью", стало неожиданностью для монаршей семьи.

О настроениях в Букингемском дворце пишет сегодня газета The Sun со ссылкой на собственный источник в резиденции Британской монархии.

"Королева Елизавета глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости", — написано в материале издания.

Как отмечает автор статьи, заявление, сделанное герцогом и герцогиней Сассекскими, воспринято в семье, как "объявление войны", поскольку не просто нарушает протокол, но и не было с кем-либо согласовано.

Напомним, что шестой в списке престолонаследия принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о своем намерении отказаться от звания членов королевской семьи вчера, 8 января. Подробнее об этом читайте в материале на сайте "Правда.Ру".