Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пригрозили, что дадут большое интервью на телевидении, где выставят все "грязное белье" королевской семьи напоказ, если им не разрешат выйти из нее и уехать в США. Об этом сообщило издание The Sun.
Источник рассказал, что герцоги Сассекские связывались с крупными телеканалами, в частности с CBS, NBC и ABC, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри. Гарри и Меган хотят рассказать общественности о расизме и сексизме, с которой столкнулась Маркл в королевской семье.
По словам источника, герцоги хотят рассказать "свою историю" и вскрыть все "грязное белье" королевской семьи.
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