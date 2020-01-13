Принц Гарри и Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пригрозили, что дадут большое интервью на телевидении, где выставят все "грязное белье" королевской семьи напоказ, если им не разрешат выйти из нее и уехать в США. Об этом сообщило издание The Sun.

Источник рассказал, что герцоги Сассекские связывались с крупными телеканалами, в частности с CBS, NBC и ABC, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри. Гарри и Меган хотят рассказать общественности о расизме и сексизме, с которой столкнулась Маркл в королевской семье.

По словам источника, герцоги хотят рассказать "свою историю" и вскрыть все "грязное белье" королевской семьи.