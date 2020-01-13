Климкин: Украине пора заняться колбасой и кетчупом

Павел Климкин, несмотря на то что в новых украинских реалиях он уже не министр иностранных дел, да и вообще к управлению страной отношения не имеет, продолжает активно радеть за "дела государственные".

На данный момент экс-министра волнует, по его словам, положение, которое Незалежная занимает по отношению к странам ЕС:

"Украина превратилась для Европы в сырьевой придаток. И все радуются. Чему? Тому, что стали третьими по объемам поставок для них сельхозпродукции. И никого не смущает, что поставляем мы только сырье. Всех устраивает положение сырьевого придатка? Считаю, что настало время заняться более серьезными вещами: печеньем, колбасой, кетчупом", — написал Климкин в Twitter.

Бывший министр иностранных дел призывает таким образом экспортировать из Украины "не сырье, а пищу". Вот так. Ни много ни мало.

Кстати, стоит ли начинать рубить сук, на котором Незалежная неплохо уселась? По данным украинского Минсельхоза, за прошлый год Украина получила за экспорт агропродовольственной продукции $20,2 млрд — больше, чем когда-либо. Климкин об этом ни сам не задумался, ни другим не предложил.

Интересно во всем этом другое. Как (или зачем?) Украина умудряется так много сельхозпродукции отправлять в страны ЕС, если, как утверждает Иван Томич, глава Союза селянства страны,