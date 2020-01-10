В администрации президента Абхазии объяснили его нежелание уходить

Рауль Хаджимба, президент Абхазии, требование отставки которого привело вчера, 9 января, к массовым беспорядкам в Сухуме, уходить не собирается. Он готов ради преодоления внутриполитического кризиса начать переговорный процесс.

Об этом сегодня заявил Дмитрий Шамба, первый замглавы президентской администрации.

"Президент Хаджимба считает, что все возникшие вопросы надо решать за столом переговоров. Только так можно достичь общенационального согласия и сохранить стабильность в стране", — сказал он.

Шамба также напомнил, что ранее оппозиция обещала действовать строго в правовом поле и дождаться решения Верховного суда по спорным моментам итогов выборов.

"И только понимание того, что требования их бесперспективны, эти люди перешли к радикальным методам. Но так стабилизации ситуации в стране достичь точно не получится", — добавил политик.

В настоящий момент участники вчерашнего митинга снова собираются возле здания администрации президента. Как передают местные СМИ, туда же стягивают сотрудников госохраны и МВД Абхазии.

Напомним, что 9 января в Сухуме оппозиция штурмом захватила здание администрации президента Абхазии. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте:

Оппозиция штурмовала администрацию президента Абхазии

Парламент Абхазии предложил президенту уйти в отставку

Посольство рекомендует россиянам избегать места протестов в Сухуме