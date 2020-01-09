Оппозиция штурмовала администрацию президента Абхазии

Участники протестов в Сухуми выбили дверь и несколько окон, пытаясь ворваться в здание, где размещается администрация абхазского президента Рауля Хаджимбы.

Организаторы беспорядков, в частности, требуют отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршбы и пересмотра итогов президентских выборов.

Первый тур выборов в республике прошел 25 августа. Тогда Рауль Хаджимба не набрал необходимых 50 процентов (плюс один голос) для того, чтобы стать президентом. Во втором туре, который состоялся 8 сентября, по информации Центризбиркома, победил Хаджимба, собравший 47,39 процентов голосов избирателей. За другого кандидата, Алхаса Квициниа, по официальным подсчетам, проголосовали 46,17 процентов избирателей.

Не признавая победу оппонента, лидер партии "Амцахара" Алхас Квициниа, подал иск против Центризбиркома в Верховный суд, который был отклонен. Тогда Квициниа подал жалобу в кассационную инстанцию, чтобы оспорить решение Верховного суда.

Именно сегодня, когда проходит заседание кассационной инстанции по его иску, оппозиция провела протестные акции у администрации действующего президента.