Парламент Абхазии предложил президенту уйти в отставку

Депутаты Народного собрания Абхазии приняли проект постановления, в котором обратились к президенту Раулю Хаджимбе с предложением о его отставке для стабилизации ситуации в стране.

Как отметили в парламенте, проголосовали за проект постановления единогласно за исключением одного воздержавшегося.

Ранее оппозиция организовала штурм здания администрации президента Абхазии. На протестную акцию собрались около тысячи человек. Демонстранты требовали отставки министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба и пересмотра итогов президентских выборов.

Президент Хаджимба обратился к гражданам республики, попросил их соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации. Правоохранительные силы были переведены на усиленный режим службы. На заседании Совбеза Абхазии обсуждалась даже возможность введения чрезвычайного положения.

Хаджимба на тот момент отверг требования оппозиции покинуть президентский пост, отметив, что пока не готов принять такое решение.